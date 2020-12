Rinviata Tottenham-Fulham per problemi legati al Covid. La partita era prevista alle 19 di oggi Troppi casi di positività nel Fulham Il club aveva chiesto ieri il rinvio. La decisione è stata ufficializzata dopo una riunione del board della Premier League. Mourinho polemico su Instagram: “La miglior lega del mondo e non sappiamo ancora se giocheremo”. È il secondo rinvio in tre giorni in Inghilterra Lunedì era saltata Everton-City.