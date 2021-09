Tottenham, giocatori scontenti “per colpa” di… Paratici

Malumori in casa Spurs per via della dirigenza

Redazione ITASportPress

Nonostante un avvio di stagione ad alto livello, condito da tre vittorie su tre in Premier League e la qualificazione ai gironi di Conference League, in casa Tottenham non si respira il miglior clima possibile. E no, non è colpa delle temperature inglesi...

Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, in casa Spurs alcuni giocatori sarebbero scontenti dalla dirigenza tra cui è inevitabilmente presente anche l'ex Juventus Fabio Paratici. Da quanto si apprende, i giocatori non starebbero prendendo bene la presenza dello staff dirigenziali accanto alla panchina durante le partite casalinghe. I giocaotri qualche non si sentirebbero liberi di parlare e credono che le proteste verso gli arbitri siano eccessive.

Una fonte interna al club ha spiegato al quotidiano inglese: "Semplicemente questa cosa non piace ai giocatori. Le riserve in panchina non si sentono di parlare liberamente tra loro e quando sono in piedi ad urlare contro gli arbitro o la squadra".

Questa situazione - spiega sempre il Sun - è destinata a proseguire almeno un altro mese. Infatti, Paratici, così come il direttore delle prestazioni tecniche Hitchen, è costretto dalle norme anti-Covid a sedersi in panchina assieme alle riserve e allo staff tecnico in modo che il gruppo squadra rimanga tutto nella stessa zona. Ad ottobre, però, le cose potrebbero cambiare con la Premier League che potrebbe modificare il regolamento in modo che i dirigenti possano tornare in tribuna.