Tottenham, grana Kane: non si presenta all’allenamento. Vuole essere ceduto al City

L'attaccante doveva tornare oggi dalle vacanze post Europeo

Secondo Sky Sports, infatti, l'attaccante non si è presentato all'allenamento odierno del Tottenham, al ritorno dalle ferie. Un segnale che sembra essere piuttosto chiaro nei confronti dei londinesi, chiamati a trovare una soluzione rapida a questa situazione. Kane, cercato dal Manchester City, vorrebbe cambiare aria in cerca di una nuova esperienza che possa portarlo a vincere dei trofei, cosa che evidentemente al Tottenham, secondo il suo giudizio, non può accadere. Sempre secondo l'emittente britannica il giocatore farebbe leva su un gentlemen agreement per lasciare gli Spurs in questa finestra di mercato. Accordo che però sarebbe contestato dal club.