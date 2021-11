Tottenham, Hojbjerg: “Conte? Ho chiesto informazioni a Eriksen”

Il centrocampista Pierre-Emile Højbjerg racconta come si è informato su Antonio Conte, da poco tecnico del Tottenham

Il Tottenham ha sorpreso tutti puntando su Antonio Conte. L'ex Juventus e Inter torna ad allenare in Premier League dopo l'esperienza al Chelsea tra 2016 e 2018. Un arrivo che crea notevoli aspettative sugli Spurs. Anche i calciatori sono rimasti incuriositi dal nuovo allenatore, come ha confermato il centrocampista Pierre-Emile Højbjerg ai microfoni di TV3: "Ovviamente lo conoscevo, come tutto il mondo ma non personalmente". Quindi una rivelazione davvero sorprendente: "Di Conte ho parlato con Christian Eriksen che lo ha avuto all'Inter e con Andreas Christensen che lo ha incrociato al Chelsea. Ora con Conte i tempi sono positivi, perché ha un modo diretto e chiaro, dentro e fuori dal campo. Da giocatore è motivante". Eriksen, ancora fermo ai box dopo il problema di salute riscontrato durante Euro 2020, ha avuto Conte come tecnico dal gennaio 2020 al maggio 2021, vincendo uno scudetto.