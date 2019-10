Tottenham, i giocatori stanno con Pochettino: il tecnico invitato a cena da tutta la squadra

Momento complicato per il Tottenham. Gli Spurs, che nella scorsa stagione sono arrivati fino alla finale di Champions League, hanno raccolto solamente undici punti nelle prime otto giornate di Premier. Un rendimento che ha messo in discussione la posizione del tecnico Mauricio Pochettino, il quale può consolarsi con un bel gesto messo in pratica dai suoi giocatori.

INVITO A CENA – Come raccolto dal Sun, i calciatori del Tottenham hanno infatti invitato a cena l’argentino per manifestargli la loro vicinanza. “Quando ricevi un messaggio dai giocatori che ti invitano insieme allo staff per mangiare fuori può significare due cose: o vogliono dirti addio o vogliono dimostrarti di essere dalla tua parte. E io credo che sia per il secondo motivo: se avessero voluto salutarmi, lo avrebbero fatto qui, non a cena”, sono state le parole di Pochettino.