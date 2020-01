Tottenham, i tifosi contro il presidente Levy: “Pronti a dirti addio”

Tra risultati deludenti e cessioni illustri in vista, il Tottenham non sta attraversando un momento particolarmente felice. Come se non bastasse, gli Spurs devono fare i conti anche con il malcontento dei tifosi. Infatti, durante la sfida di FA Cup contro il Middlesbrough, i supporters del club londinese hanno mostrato un gigantesco striscione di contestazione nei confronti di Daniel Levy, presidente del Tottenham. Il contenuto è stato esplicito: “Grazie per non averci dato alcun bel ricordo. E’ tempo di dirsi addio. Vattene!”. Per il momento, l’episodio ha coinvolto solo una piccola parte della tifoseria, ma il malcontento potrebbe riproporsi su più ampia scala.