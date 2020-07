Tottenham, il post lockdown fa miracoli. Kane: “Da 4 anni non ero così in forma…”

Una doppietta, con dedica, contro il Newcastle. Altro bis d’autore nella sfida di domenica seradel suo Tottenham contro il Leicester. Harry Kane è tornato e lo ha fatto alla grande. Dopo l’infortunio rimediato prima dello scoppio della pandemia, e il successivo lockdown imposto dall’emergenza sanitaria, il centravanti inglese sembra essere davvero rinato. Anzi, come lui stesso ha affermato ai microfoni di Sky Sports, non è mai stato meglio di così…

Kane: “Da 4 anni non ero così in forma”

“Ho avuto tempo di riposare e allenarmi, anche da solo”, ha esordito Kane spiegando il perché del suo momento di grazia. “Penso di aver trovato una forma che non avevo da quattro anni a questa parte“. E in effetti i recenti numeri sembrano dargli ragione. Con 4 reti nelle ultime due gare e prestazioni da vero leader per il Tottenham. “Adesso speriamo di vincere anche l’ultima partita, io cerco di lavorare per la squadra e fare gol. Mi piace parlare in campo, ed è quello che ho fatto anche contro il Leicester. Ascolto le opinioni di tutti, ma cerco sempre di migliorare il mio bottino di gol: quest’anno sono vicino a venti reti. Mourinho? Il mister ha uno stile diverso rispetto a Pochettino, abbiamo avuto modo di lavorare con lui dopo il lockdown. Non è facile arrivare a metà stagione, ma stiamo facendo bene e siamo contenti di finire in crescendo”.

