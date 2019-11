Tottenham, il raccattapalle è il nuovo idolo. E Mourinho gli fa una sorpresa

In casa Tottenham è ancora viva l’emozione per la rimonta da 0-2 a 4-2 in Champions League contro l’Olympiacos. Un recupero che ha permesso agli Spurs di qualificarsi agli ottavi di finale. Uno dei volti della rimonta è quello di Callum Hynes, giovanissimo raccattapalle estremamente veloce nel fornire la sfera agli Spurs per favorirne la risalita dopo lo 0-2 iniziale. José Mourinho ha deciso di ringraziarlo facendogli una sorpresa. Infatti, lo Special One gli ha comunicato di averlo invitato per il pranzo prima della gara contro il Bournemouth. Un gesto davvero speciale che farà sicuramente piacere al ragazzo.