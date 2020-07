Tottenham, il record di Kane e la dedica per il compagno in lutto

Il Tottenham vince e Harry Kane raggiunge quota 200 gol in maglia Spurs. Un grande traguardo per il capitano inglese che ha dedicato la vittoria al suo compagno Serge Aurier di recente protagonista di un lutto in famiglia avendo perso suo fratello in Francia.

Kane: la dedica per Aurier

“Questa vittoria era per te Serge Aurier”, ha scritto Kane su Instagram dedicando il successo al compagno che nelle scorse ore ha subito la perdita del fratello. E ancora: “Molto orgoglioso di aver raggiunto quota 200 gol con questo club. Ora cerchiamo i prossimi 200…”.

Pronta anche la risposta del francese chiamato in causa che con una serie di emoticon di un cuore ha voluto ringraziare il suo capitano. Applausi per gli Spurs…