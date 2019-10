Tottenham in caduta libera: il Brighton batte gli Spurs 3-0

Solamente quattro mesi fa il Tottenham disputava la sua prima finale di Champions League. Un traguardo inatteso e clamoroso a cui sta seguendo un momento decisamente difficile. Gli Spurs sembrano in caduta libera come dimostrano gli ultimi risultati. Il 2-7 rimediato in casa contro il Bayern Monaco in Champions League ha preceduto il disastro in Premier contro il Brighton. La squadra di Mauricio Pochettino mostra tutti i suoi limiti dopo 3 minuti quando il portiere Lloris non trattiene un cross e viene beffato da Maupay. Il Tottenham non è fortunato perché nella stessa azione perde per infortunio il suo numero uno. Al 33′ arriva il raddoppio del Brighton: Connolly ribadisce in rete dopo la respinta di Gazzaniga alla sua prima conclusione. Nella ripresa il tris sempre ad opera dello stesso Connolly con un perfetto tiro a giro. Ora la crisi della squadra di Pochettino è lampante.