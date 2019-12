Tottenham in crisi? Ci pensa Mourinho: i giocatori spettatori dell’U23

Cosa ci fanno le stelle del Tottenham a bordo campo in un match tra ragazzi Under 23? E’ l’ultima trovata di José Mourinho. Lo Special One non ha affatto gradito la sconfitta subita contro il Manchester United nell’ultimo turno di Premier League. Così per dare un segnale ha mandato i suoi uomini a seguire un match della formazione U23 con lo scopo di far trovare loro l’agonismo andato perduto. Mourinho è stato chiarissimo, come riportato dal Sun: “Spero in una reazione. Questo è quello che pensiamo. Una delle cose che ho detto ai giocatori è che ho visto uno spogliatoio triste, un posto triste e non è quello che mi piace dopo una sconfitta. Dopo una sconfitta non puoi essere triste. Devi essere qualcosa di più. Devi essere arrabbiato, furioso, non triste. Essere tristi non risolverà i tuoi problemi. Hai bisogno di un’altra mentalità. È ovvio che abbiamo problemi, non c’è dubbio. Abbiamo giocatori di qualità, un grande spogliatoio umano. Ma dobbiamo cambiare la sensazione di dispiacerci per gli errori e la tristezza per i cattivi risultati. Dobbiamo essere più di questo. “