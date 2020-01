Tottenham, infortunio Kane. Mourinho pessimista: “Temo arrivino cattive notizie…”

C’è apprensione in casa Tottenham per le condizioni di Harry Kane. L’attaccante inglese è stato costretto ad uscire a un quarto d’ora dalla fine della sfida contro il Southampton per un problema fisico. Intervenuto in conferenza stampa, come riporta il Guardian, José Mourinho ha parlato apertamente della sua preoccupazione e per l’assenza, forse lunga, del suo centravanti: “Se mi chiedi solo il mio parere dal punto di vista emotivo, se sento che arriveranno buone o cattive notizie sulle condizioni di Kane, beh allora dico che mi aspetto cattive notizie. Questo è la mia impressione” – ha detto il portoghese che ha proseguito – “per come è andata, per ciò che Kane ha sentito in campo. Non ha avuto dubbi nell’uscire subito. Si è reso conto della gravità. Dalle prime indicazioni non ci saranno buone notizie. Penso che lo perderemo per un certo periodo anche se non sto qui a piangere in conferenza”.

MERCATO – E in ottica del proseguimento della stagione e quindi sul mercato: “La nostra rosa? Abbiamo quello che abbiamo. È la squadra che ha iniziato la stagione, questa è la squadra che abbiamo fino alla fine. Tutti conoscono l’importanza di Harry nella squadra. Penso insostituibile. Se pensi a ciascun calciatore, penso che lui sia insostituibile. Ma dobbiamo provare soluzioni con i giocatori che abbiamo. Lavorare con i giocatori disponibili e non pensare al mercato”.