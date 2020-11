Tottenham, Kane ci crede: “Con questa squadra possiamo vincere la Premier League…”

Una gara da giocare, e da vincere, oggi contro il West Bromwich, ma il Tottenham e il suo capitano Harry Kane credono nella vittoria finale della Premier League. Lo dice apertamente, come riporta il Sun, il capitano Spurs che vista la forza della squadra mira in alto e non si nasconde.

Kane: “Il Tottenham può vincere il campionato”

Un attacco stellare, che oggi può tornare ad essere il più prolifico di tutta la Premier League (il Chelsea ha segnato 20 gol ma ha una gara in più). Harry Kane guida il reparto avanzato ma anche tutta la squadra verso quello che potrebbe essere il primo titolo Spurs in terra inglese. “Quando guardo la squadra, la nostra rosa e le nostre capacità, devo dire che abbiamo la possibilità di vincere il titolo”, ha detto il bomber. “Ci siamo andati vicini negli ultimi 4-5 anni ma non abbiamo mai superato un certo limite. Adesso, in questa stagione, non penso ci sarà una squadra in grado di scappare via come fatto dal Liverpool. Quindi… Le altre squadre avranno le loro opportunità”.

L’importante sarà non farsi rimontare come accaduto contro il West Ham, dove il Tottenham si è preso l’etichetta di “Spursy”, giocando con la parola inglese che sottolinea timidezza (Pussy). “Certo, essere avanti di 3 gol e poi vedersi raggiungere non è il massimo. Per noi è stato uno shock e non dovrà riaccadere”.