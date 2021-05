Tottenham, Kane e il saluto (l’ultimo?) ai fan: giro di campo in solitaria

Il bomber inglese è rimasto da solo, visibilmente emozionato, ad applaudire i tifosi Spurs

Harry Kane avrebbe senza dubbio preferito concludere la stagione in casa del suo Tottenham con un risultato ben diverso rispetto alla sconfitta maturata contro l'Aston Villa. 1-2 casalingo che brucia e che lascia ancor più l'amaro in bocca pensando che, forse, è stata la sua ultima apparizione in maglia Spurs.