Tottenham, Kane pronto a rinnovare grazie a… Conte

Il bomber inglese resterà in maglia Spurs

Harry Kane non cambierà squadra nella prossima stagione. Il futuro del centravanti inglese è totalmente cambiato rispetto ad una stagione fa. Il merito è dell'avvento in panchina di mister Antonio Conte . L'allenatore italiano ha stravolto il futuro di tanti giocatori del Tottenham , a partire da quello di bomber e capitano.

Dopo essere stato molto vicino al Manchester City la scorsa estate, Kane non avrebbe più dubbi sul proprio futuro e avrebbe riaperto il dialogo con la società per il rinnovo di contratto. Come riporta il London Evening Standard , infatti, la stagione vissuta sotto la guida del mister leccese ha cambiato drasticamente i pensieri del giocatore convinto che con lui si possano ottenere vittorie importanti.