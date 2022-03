Tottenham, Kane una sentenza quando gioca… in trasferta: batte record di Rooney

Nessuno come il bomber Spurs in Premier League

Ebbene sì, perché Kane ha fatto registrare una statistica da record nel massimo campionato inglese diventando il giocatore ad aver fatto il maggior numero di marcature esterne nella storia del torneo. Come riportato da Opta, grazie alla rete al Brighton, l'inglese si è preso la prima posizione nella speciale classifica dei bomber "da trasferta. 95 i gol lontano da casa per Kane che ha superato una leggenda come Wayne Rooney, fermo a 94. Da sottolineare anche come l'attaccante del Tottenham ci sia riuscito in sole 139 partite, mentre l'ex giocatore in 243. Numeri da sogno per lui...