Tottenham, la confessione di Reguilon: “Il club ha installato buche da golf vicino al campo di allenamento per Bale…”

Un problema al Real Madrid, un hobby ben accetto al Tottenham. Gareth Bale potrà giocare serenamente a golf, fuori dagli orari di allenamento, senza alcun contrasto con la società. Come spiega il neo compagno di squadra Sergio Reguilon, infatti, la società avrebbe fatto installare delle buche per permettere al gallese di giocare.

Reguilon e le buche da golf per Bale

L’esterno ha parlato a Cadena SER e ha detto la sua sul compagno di squadra e sul cambiamento avuto dal Real Madrid al Tottenham in queste settimane: “Mi sembra diverso rispetto a prima, la lingua per lui conta molto e sa parlare bene in spagnolo. Diciamo che è come me con l’inglese”. E ancora: “Si tratta di una questione di abitudini. Lo vedo felice qui in Inghilterra e non ho idea se tornerà a Madrid”.

E poi la curiosa rivelazione: “Quello che mi ha sorpreso di più è che al centro sportivo ci sono buche per il golf”, ha raccontato Reguilon. “Ho chiesto come mai e mi hanno spiegato che le hanno messe per Bale. Sono buche corte, magari di trenta metri. Ma comunque non ci potevo credere!”.