Tottenham, la frase sibillina di Pochettino: “Il Real? Forse un anno…”

Quello di Mauricio Pochettino, già nella scorsa estate, è stato uno dei nomi più caldi sul “mercato” degli allenatori, ma l’argentino, alla fine, è rimasto al Tottenham, formazione che nella passata stagione ha portato fino alla finale di Champions League. Le voci sul suo futuro faticano però a placarsi ed anzi, in queste settimane, viste le difficoltà incontrate dal Real Madrid, società che lo avrebbe a lungo corteggiato in passato, hanno ripreso vigore. E lui, durante la cerimonia del Fifa The Best, si è lasciato scappare una frase sibillina.

REAL – Come riporta il Sun, alla domanda se un giorno allenerà il Real Madrid, Pochettino ha così risposto: “Forse un giorno…”. Pochissime parole che lasciano aperta una clamorosa pista.