Tottenham, la rinascita di Lucas Moura grazie a… Mourinho: “Mi ha ridato fiducia e sicurezza mentre prima…”

3 gol in 5 presenze sotto la guida di José Mourinho. Lucas Moura, esterno d’attacco del Tottenham, sta vivendo una vera e propria rinascita con il nuovo allenatore. Il brasiliano, nonostante gol pesanti nella passata stagione sotto la guida di Pochettino, non aveva trovato molto spazio in questo avvio di annata ma, dopo l’esonero dell’ex mister e l’arrivo del portoghese, le cose sono decisamente migliorate.

Parlando al Sun, Lucas Moura ha dato merito di questo suo momento a Mourinho, capace di restituirgli quella motivazione persa: “Non c’è bisogno che dica a tutti le doti di Mourinho. Tutti sanno che è un allenatore vincente e che cosa può dare ad una squadra. Sono sicuro possa davvero darci molto”, ha detto il classe 1992. E ancora: “Tutti sanno che prima non giocavo molto con Pochettino, ma Mourinho mi ha ridato fiducia. Consapevolezza dei miei mezzi e l’opportunità di fare bene. Quando cambia l’allenatore cambiano le motivazioni, questo è normale. Io voglio dimostrare quanto valgo“.