Tottenham, l’arrivo di Conte cambia il futuro di Kane: adesso vuole restare

L'attaccante cambia idea e adesso è intenzionato a restare al Tottenham perché crede nella possibilità di vincere grazie all'arrivo del nuovo mister

Antonio Conte cambia i piani del Tottenham e per la precisione di Harry Kane . Il centravanti inglese, da tempo al centro di tantissimi rumors di mercato, avrebbe optato per la permanenza in maglia Spurs. Dopo essere stato vicino all'addio la scorsa estate, col Manchester City che si era fatto avanti per lui, ecco che il bomber pare essere rimasto estremamente colpito dall'arrivo del tecnico italiano alla guida della squadra.

Come riportato dal Sun, l'attaccante pensa che finalmente, grazie a Conte, il Tottenham potrà giocarsela per vincere dei trofei in Premier League e in Coppa. Ecco perché l'ipotesi dell'addio nella prossima stagione, piano piano, sembra allontanarsi. Kane aveva sempre detto che nel caso in cui fosse stata allestita una squadra all'altezza per competere non avrebbe avuto problemi a restare. In tal senso, il manager leccese è garanzia di competitività e ambizione. Due buoni motivi per restare con gli Spurs e provare a vincere.