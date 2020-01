Tottenham, l’attacco di Mourinho: “Altri parlano di giocatori di altre squadre, io no”

Mai banale nelle sue dichiarazioni. José Mourinho, alla vigilia della gara con il Norwich City, si lascia andare a piccate affermazioni attorno alla questione Eriksen, corteggiato ormai insistentemente dall’Inter.

ATTACCO – “Ho una brutta notizia per voi, Eriksen è convocato per la partita di domani. Il mercato? Non abbiamo notizie, per due ragioni: innanzitutto perché non compriamo un giocatore ogni giorno e poi perché non amo parlare di calciatori di altre squadre. Altri sono felici di farlo, io invece no”. Una frecciata che sembra rivolto proprio alla “sua” Inter, con la quale vinse il Triplete nel 2010.

