Tottenham, l’ex O’Hara fa tremare Mourinho: “Ha una stagione per vincere qualcosa altrimenti Kane andrà via…”

Harry Kane può lasciare il Tottenham nella prossima stagione se Mourinho non riuscirà a vincere un trofeo. Questa in sintesi la sentenza dell’ex calciatore anche Spurs Jamie O’Hara. Parlando a talkSports, l’ex centrocampista del club inglese ha fissato una deadline di 12 mesi per lo Special One per poter trattenere l’attaccante, nonché capitano della squadra.

O’Hara: “Almeno FA Cup e quarto posto altrimenti Kane andrà via…”

“Deve vincere qualcosa”, ha detto O’Hara in riferimento a Harry Kane. “Ha 27 anni e se non lo fa nella prossima stagione col Tottenham penso andrà via. Se la League Cup può bastare? No, non credo. Serve almeno la FA Cup e il quarto posto, altrimenti credo che sarà il tempo per lui di andare via e cercare di vincere altrove”. E le offerte per il capitano Spurs non mancano. Kane, infatti, è stato accostato molto spesso ai migliori club d’Europa, dal Real Madrid al Manchester United passando anche per la Juventus. Insomma, Mourinho è avvisato: o vince, o perderà il suo bomber.

