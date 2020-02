Tottenham, l’ex Sherwood attacca Mourinho: “Contro il Chelsea una prova disgustosa…”

Non è certo passata inosservata la sconfitta del Tottenham in casa del Chelsea dello scorso 22 febbraio. Il ritorno di José Mourinho allo Stamford Bridge è stato piuttosto amaro (2-1 per i blues). Ma a peggiorare le cose ci ha pensato l’ex Tim Sherwood che ai microfoni di Premier League Productions ha criticato aspramente la prova degli Spurs e l’approccio del portoghese al match.

DISGUSTOSO – Non fa giri di parole l’ex tecnico e calciatore quando si tratta di commentare la gara del Tottenham e l’idea tattica di Mourinho: “Semplicemente disgustosi. Sono stati davvero pessimi, un approccio totalmente sbagliato”, ha detto Sherwood sugli Spurs. “Certo, erano senza Son e Kane e Mourinho lo ha più volte sottolineato, ma aveva Bergwijn e anche Moura. Hanno segnato 15 gol la passata stagione. Non è tanto, ma neppure poco. Come allenatore non puoi dire ‘siamo senza attaccanti’ e basta. Non puoi gettare la spugna subito. Stavi giocando il derby di Londra. Per i fan. Non puoi non provare a vincere e attaccare”.