Tottenham, Lloris prepara l’addio: “Non credo che finirò la carriera qui…”

Non è un addio, almeno non ancora. Ma Hugo Lloris, portiere del Tottenham e della Nazionale francese, non si nasconde e ammette di voler intraprendere una nuova avventura prima di ritirarsi dal mondo del calcio.

In una lunga intervista con France Football, il campione del mondo con la Francia ha dichiarato di avere altri piani per il futuro, ben lontano dal ritiro. Momento che, sicuramente, non avverrà con la maglia del Tottenham.

ANNUNCIO – “Non credo che finirò la mia carriera al Tottenham. Ho ancora qualche anno davanti a me e, in ogni caso, farò di tutto per sfruttarlo al meglio. Quando arriverà il momento giusto saprò dire basta, ma al momento non sono contrario all’idea di scoprire qualcosa di nuovo”. E sulle ipotesi, Lloris spiega: “Magari saranno gli Stati Uniti. Non lo so, ho sempre avuto problemi a guardare a medio termine. Sono più concentrato sul breve termine. Nel calcio, le cose vanno così in fretta. Siamo qui oggi e domani siamo altrove. Vedremo…”.

AL TOTTENHAM – Nonostante il portiere si senta desideroso di nuove esperienze prima di dire basta, è anche vero che non vede la necessità di salutare gli Spurs al momento: “Non ho mai veramente aperto le porte ad un trasferimento, perché mi sentivo bene qui. Non è una mancanza di ambizione da parte mia, è solo che faccio parte di un progetto e, poiché ogni anno sento e vedo dei progressi, questo rinforza la mia ida. Se un domani, avverto una sorta di regresso, certamente mi farò qualche domanda”. “Io sottovalutato rispetto ad altri portieri? Non mi faccio questa domanda. Ci sono ottimi portieri ovunque in Europa e nel mondo. Non ho mai provato a conoscere il mio posto nelle gerarchie. Ciò che conta per me è la competizione, e il parere dei miei allenatori. Poi anche quello dei compagni e dei tifosi. Il resto non per forza mi interessa”.