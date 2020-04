Tottenham, Lloris stregato da Mourinho: “Un privilegio parlargli ogni giorno”

Quando è arrivato al Tottenham, José Mourinho ha diviso la tifoseria per colpa del suo passato alla guida del Chelsea. Tuttavia i recenti risultati lo hanno riabilitato e i giocatori sembrano seguire i suoi principi di gioco. Il portiere francese Hugo Lloris ha ammesso di essere rimasto profondamente colpito dallo Special One. Queste le sue parole nel corso di un’intervista per Eurosport: “Mourinho è un grande, è un personaggio. Ovviamente, attraverso i media, puoi avere pregiudizi sul suo conto, ma quando ti metti in contatto con lui quotidianamente, all’interno di un centro di formazione è tutto diverso. Penso che sia un privilegio confrontarmi con lui. Ha allenato così tante grandi squadre, così tanti grandi giocatori. Ha molta esperienza e molti trofei nella sua bacheca. Quando sei un giocatore, penso che sia un’opportunità essere al suo fianco perché c’è tanto da imparare”.