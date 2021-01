Tottenham, Mourinho chiama a rapporto Bale: “Con Kane infortunato tocca a lui”

Lo aveva detto subito dopo l’infortunio di Kane e ancora oggi lo ribadisce. José Mourinho sa che senza il suo bomber, il Tottenham potrebbe faticare. Ecco perché spetta agli altri giocatori dare qualcosa di più. In modo particolare sarà il momento di mostrare gli attributi per Gareth Bale, non ancora entrato al 100% nei meccanismi Spurs dal suo arrivo dal Real Madrid.

Mourinho: “Senza Kane mi aspetto qualcosa di più da Bale”

Come riporta Goal, José Mourinho non ha fatto molti giri di parole per spiegare cosa dovrà accadere nella sua squadra con l’assenza del centravanti inglese – out almeno qualche settimana per il doppio infortunio alle caviglie -. “È un momento cruciale per lui (Bale ndr). Si sente sempre meglio e toccherà a lui dare il massimo adesso”, ha spiegato lo Special One. “Quando perdi un giocatore delle qualità di Harry Kane, gli altri giocatori devono farsi avanti e dare qualcosa in più. In tal senso mi auguro che Bale possa aiutarci”.

Insomma, se il gallese vuole essere riscattato dal prestito dal Real Madrid, è arrivato il momento di fare la sua parte. Senza Kane, toccherà a lui fare la differenza. Non senza qualche pressione…