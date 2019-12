Tottenham, Mourinho: “Con lo United capitolo chiuso. E’ mio rivale e domani devo batterlo”

L’allenatore del Tottenham Jose Mourinho ha commentato l’imminente partita di domani con il Manchester United valida per la 15^ giornata di Premier League. “Non sono un cattivo o un nemico del Manchester United, ma domani cercherò di batterli. Il tecnico dello United Solskjær proverà a vincere la partita per i suoi tifosi ma io devo pensare ai miei. Mi sembra che i fan dello United mostrino rispetto per me, ma durante la gara mi dimenticheranno e si preoccuperanno della loro squadra per ottenere il risultato desiderato. Il Manchester United è rimasto nel mio libro della carriera. Questo capitolo è chiuso Ho imparato molto nel periodo in cui stavo a Manchester, ma ora è un mio rivale” ha detto Mourinho a Sky Sports .