Tottenham, Mourinho e i problemi di pronuncia del suo nome: l’anteprima della nuova serie tv di Amazon

Divertente anteprima pubblicata dal Tottenham relativamente alla serie tv di Amazon che riguarda proprio la società Spurs. Subito José Mourinho protagonista con i problemi di pronuncia del suo nome da parte delle persone.

Mourinho: “Odio quando sbagliano a pronunciare il mio nome”

“All or Nothing”, questo il nome della serie tv che vedrà protagonista il Tottenham e che sarà presto disponibile alla visione. Gli Spurs hanno pubblicato sui propri canali social una breve anteprima lancio dove il protagonista è José Mourinho. Lo Special One discute per via della pronuncia del suo nome e ammette: “Mi chiamo José”, sottolineando il modo corretto di dirlo. “Odio quando sbaglio un nome e quando sbagliano il mio”.

Subito frizzante il portoghese che fin da questa prima piccola uscita fa capire come ci si aspetti aneddoti e curiosità sempre più importanti nella serie. Non resta che attendere. Ci sarà da divertirsi…

