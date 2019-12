Tottenham, Mourinho e il mistero Ndombele: “Ha paura di giocare…”

62 milioni di euro più bonus nelle casse del Lione: questa la cifra sborsata dal Tottenham per acquistare le prestazioni di Tanguy Ndombele. Il classe 1996 è diventato il giocatore più costoso della storia degli Spurs. Peccato, però, che dopo l’esordio e un buon inizio di stagione, non abbia poi trovato continuità diventando un vero e proprio mistero.

I tifosi del Tottenham non hanno ancora potuto ammirare il vero Tanguy Ndombele e il motivo lo spiega il nuovo tecnico José Mourinho che, come riporta football.london ha provato a far comprendere meglio la situazione dopo la gara vinta in Premier League contro il Brighton: “Non è infortunato”, ha detto lo Special One. “Posso dire che mi ha detto che non si sentiva nelle migliori condizioni per giocare. Un problema causato dalla paura per gli infortuni accusati nel corso della stagione. Non si sente pronto per giocare una partita. Noi però sappiamo le sue qualità e speriamo di poter contare su di lui”.