Tottenham, Mourinho e lo show in conferenza stampa: si intervista da solo…

Non sarebbe Special One se non facesse certe cose. José Mourinho si conferma unico ed inimitabile. Il tecnico del Tottenham, a pochi istanti dall’inizio della conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier League contro il Manchester City si è… intervistato da solo.

Un vero e proprio show del portoghese che per evitare domande sul mercato si è “auto interrogato”. “Ti aspetti qualche acquisto da qui alla fine del calciomercato? No, nessuno”. Questa la domanda e la risposta che lo stesso Special One si è posto per anticipare i media presenti. Tra le risate generali, poi, Mourinho ha proseguito nel suo show e solo dopo ha dato inizio alla vera conferenza: “Passiamo alla seconda domanda adesso o alla terza…”.