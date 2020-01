Tottenham, Mourinho: “Eriksen? Conosco il suo futuro…”

Non è certo un mistero che Christian Eriksen sia ormai da settimane nel mirino dell’Inter, alla ricerca di rinforzi per contendere lo scudetto alla Juventus. Del danese, alla vigilia della gara di FA Cup contro il Middlesbrough, ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Tottenham José Mourinho.

FUTURO – “Eriksen domani giocherà, poi ci sarà un’altra partita sabato e forse giocherà anche quella. Il suo rendimento? Con il Liverpool non ha giocato al meglio, questo non è il miglior Eriksen, devo essere onesto e riconoscerlo: so che un giocatore in una situazione come la sua non rende ai massimi livelli. Il suo futuro? Lo conosco, ma non lo dirò: non tocca a me parlarne”.