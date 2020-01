Tottenham, Mourinho: “Eriksen? Situazione assurda. E non è colpa nostra…”

Christian Eriksen è ad un passo dall’Inter. Il giocatore del Tottenham non è stato neanche portato in panchina nella gara contro il Southampton, segno che il suo trasferimento in Italia è ormai imminente. Un’operazione che non è stata presa bene dal tecnico degli Spurs José Mourinho, che si è così espresso sulla vicenda.

RABBIA – “Non voglio dire nulla, tranne una cosa: una situazione del genere non dovrebbe verificarsi quando siamo ormai al 25 di gennaio. E la colpa non è certo del Tottenham se è andata così…”.

