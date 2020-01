Tottenham, Mourinho fa fuori Rose: dopo i problemi, arriva la cessione al Newcastle

Dopo i problemi recenti avuto con lui, José Mourinho ha deciso di far fuori, per il momento, Danny Rose. I contrasti avuti di recente dopo alcune esclusioni, hanno portato la società a decidere per il trasferimento del calciatore.

Come riporta il Telegraph, il Tottenham ha concordato con il Newcastle il passaggio di Danny Rose in prestito fino al termine della stagione in corso. Il difensore inglese si trasferirà nel club in questa finestra di mercato per la cifra di 2 milioni di sterline circa. Rose, che inizialmente aveva affermato di voler proseguire in casa Spurs, ha accettato la destinazione allo scopo di giocare con costanza e non perdere l’appuntamento degli Europei con la Nazionale inglese. Mourinho, dunque, risolve una prima grana all’interno dello spogliatoio mandando via il giocatore. Da capire, poi, se le cose si sistemeranno per la prossima stagione. Rose, infatti, ha ancora 18 mesi di contratto con il Tottenham.