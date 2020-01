Tottenham, Mourinho: “Mercato? Se ci sarà qualche buona opportunità la coglieremo, altrimenti…”

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di José Mourinho sulla panchina del Tottenham. Gli Spurs, nelle ultime settimane, si sono infatti resi protagonisti di qualche passaggio a vuoto di troppo, con gli infortuni di Harry Kane e Moussa Sissoko a complicare ulteriormente le cose. Per cercare di risollevare la situazione, i londinesi potrebbe essere costretti ad intervenire sul mercato e, proprio su questo argomento, lo Special One si è soffermato in conferenza stampa.

MERCATO – “Se ci sarà qualche soluzione che potrà darci una mano sarà benvenuta, altrimenti aspetteremo la prossima estate e decideremo cosa fare per rinforzare la squadra”.

TOTTENHAM, LA MOSSA DI MOURINHO PER RIMPIAZZARE KANE: OFFERTA AL MILAN PER PIATEK