Tottenham, Mourinho: “Non siamo ancora qualificati. Kane ci sarà, Son no”

Il Tottenham si prepara alla gara con la Dinamo Zagabria, domani gli Spurs sfideranno i croati partendo dal confortante 2-0 dell’andata che sembra aver aperto una porta verso i quarti di finale di Europa League. Mister Josè Mourinho però non si fida: “La qualificazione è ancora aperta e la partita di domani è importante. Kane era in dubbio ma domani giocherà. Lo Celso? Gio è un ragazzo di grande talento e ci è mancato per molto tempo. Non credo però che abbia i 90’ nelle gambe, ma negli allenamenti dei giorni scorsi ha dimostrato comunque di star bene e di essere in fiducia – afferma lo Special One nella conferenza di vigilia – . La squadra ha bisogno di lui perché è un elemento di qualità e dalla grande competitività”. Chi non sarà della partita è Son: “Non ci sono possibilità che giochi e ho anche molti dubbi per la gara del prossimo weekend contro l’Aston Villa”.