Tottenham, Mourinho pizzicato a sgridare Bale: “Vuoi restare qui o tornare a Madrid e non giocare a calcio?”

José Mourinho non le manda di certo a dire, tantomeno ai suoi calciatori. Tutto pur di tirar fuori il loro meglio. Lo stesso vale per Gareth Bale, gioiello del Tottenham in prestito dal Real Madrid. E così che nel corso dell’ultima sessione di allenamento, lo Special One è stato pizzicato persino dalla tv ufficiale del club mentre “sprona” a modo suo il gallese.

Mourinho a Bale: “Vuoi restare qui o tornare a Madrid e non giocare?”

Nel corso dell’allenamento ripreso dalla televisione ufficiale del Tottenham si vedono alcuni calciatori impegnati in tiri ed esercizi vari ma allo stesso tempo si sente la voce di Mourinho gridare qualcosa. Quel qualcosa è una vera e propria strigliata nei confronti di Bale. “Vuoi continuare a giocare qui o vuoi tornare a Madrid e non giocare a calcio?”. Una domanda decisamente provocatoria quella dello Special One, visto che il gallese è andato via dal Real tra le critiche e le polemiche per non aver reso quanto ci si aspettava.

Il filmato è subito diventato virale facendo il giro di tutti i social. L’audio è piuttosto chiaro e non ci sono dubbi o possibili fraintendimenti. L’accordo tra il Real Madrid e il Tottenham per Bale è di un prestito fino alla fine dell’anno ma per i Blancos la speranza è che la forma di Bale possa tornare ad essere quella migliore, magari per fare un clamoroso ritorno alla base. Vedremo quali saranno le intenzioni del giocatore… e se la strigliata di Mou avrà avuto effetto.