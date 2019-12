Tottenham, Mourinho ribadisce: “Classifica? A fine anno saremo dove ci compete”. E quel retroscena su Aurier…

José Mourinho, allenatore del Tottenham, non ha perso tempo per riportare entusiasmo e prestazioni positive in casa Spurs. Fatta eccezione per il ko in Champions League e la gara contro il Manchester United, la squadra con lo Special One è sempre riuscita a vincere.

Intervenuto a margine dell’ultima conferenza stampa in vista della partita contro il Wolverhampton, il portoghese ha ‘promesso’ di riportare il Tottenham nelle zone alte della classifica: “Sappiamo qual è il nostro posto e sicuramente non è la seconda metà della classifica o il settimo o l’ottavo posto. A fine stagione saremo dove ci compete. Il Wolverhampton è una squadra che ha lo stesso allenatore da tre anni e che ha dunque una sua identità. Sarà difficile per noi, ma anche per loro”.

RETROSCENA – Mourinho, però, sarebbe stato protagonista anche di un’altra mossa, tipica dello Special One. Come riporta Footmercato, e anche il Daily Express, al suo arrivo l’allenatore avrebbe messo in riga Serge Aurier. Il terzino, spesso protagonista di messaggi social contro ex calciatori e attuali commentatori, ma anche spesso irrispettoso verso sui ex allenatori, ha ricevuto bastone e carota da parte del portoghese. “Puoi essere tra i migliori della Premier League”, avrebbe detto Mourinho ad Aurier. “Non sto scherzando e non rido. Se pensi di potermi prendere in giro come hai fatto con altri in passato, ti sbagli!”. Messaggio recapitato e prestazioni in campo che, fin qui, dimostrano che le sue parole hanno avuto esito positivo.

L’ALLENAMENTO COL SORRISO DI MOURINHO…