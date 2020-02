Tottenham, Mourinho: “Ritorno a Stamford Bridge? Niente di speciale…”

Spareggio Champions, quello che andrà in scena nella giornata di domani a Stamford Bridge tra Chelsea e Tottenham. Il tecnico degli Spurs José Mourinho, grande ex della sfida, ha così parlato in conferenza stampa.

RITORNO – “E’ solamente una partita, non c’è niente di speciale. Io sono un professionista, darò come sempre il 200%. L’unica cosa diversa è che alla fine potrei tornare a casa a piedi, ma non farò così: tornerò con i miei giocatori. Quarto posto? Sarebbe un risultato incredibile per i ragazzi. Questa stagione per noi è stata particolarmente negativa a causa degli infortuni di Son e Kane, che hanno segnato la maggior parte delle nostre reti”.

ZOUMA E QUELLA FRASE SHOCK DI MOURINHO: “MI DISSE CHE ERO SPAZZATURA…”