Tottenham, Mourinho verso l’addio: al suo posto si pensa a un ex Juventus

Sembrava il giusto innesto per far fare un salto di qualità importante a una rosa ricca di talento. José Mourinho non è riuscito nell’impresa di portare il Tottenham a primeggiare. Subentrato a nemmeno metà della stagione 2019/20, il tecnico portoghese ha rilevato una squadra reduce da una finale di Champions League. Tuttavia i risultati non sono arrivati: nelle coppe continentali due ottavi di finale, uno in Champions e uno in Europa League. In Inghilterra, le cose non sono andate meglio, con gli Spurs sempre fuori dai primi quattro posti.

CAMBIO

Così diventa altamente probabile l’addio al termine della stagione. Al posto di Mourinho, si valuta un altro tecnico di altissimo livello. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il primo nome sarebbe quello di Maurizio Sarri. Il tecnico italiano è fermo dopo l’esperienza non esaltante alla Juventus e potrebbe accettare l’incarico, forte anche dell’esperienza al Chelsea nel 2018/19. In quella stagione conquistò l’Europa League.