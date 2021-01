Tottenham nel segno di Kane: primo giocatore a raggiungere doppia cifra di gol e assist in Europa. E con Son…

Gongola il Tottenham e sorride José Mourinho che si coccola la sua coppia d’attacco composta da Harry Kane e Son. Gli Spurs hanno iniziato l’anno nuovo con un bel tris al Leeds di Marcelo Bielsa. Netto il 3-0 con il quale gli uomini dello Special One si sono imposti. Una serata che ha portato anche diversi record. Soprattutto per il centravanti inglese.

Kane: giornata da record…

Come riporta Opta, il tris del Tottenham che porta le firme di Kane, Son e Alderweireld regala al bomber e capitano degli Spurs una serata da ricordare. Il bomber, infatti, con il rigore segnato al Leeds arriva all’incredibile record di aver battuto tutte e 30 le squadre di Premier League affrontate in carriera.

Non solo. L’inglese grazie al gol e all’assist per i compagni, è il primo giocatore della stagione 2020-21 ad andare in doppia cifra per reti e assistenze nei massimi top 5 campionati. Come se non bastasse, l’accoppiata Kane-Son sono gli unici che sono riusciti a fornirsi ben 13 tra gol assist in modo reciproco. Proprio questa spettacolare intesa, come ricorda anche Sky, ha portato i due Spurs ad aver eguagliato un record della coppia del Blackburn 1994-1995, Shearer Sutton. Nove gol di Son (su assist di Kane) e 4 gol di Kane (su assist di Son).

ANCHE SON DA RECORD