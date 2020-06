Tottenham, nuova positività al Covid-19: la ripartenza è a rischio

Torna il panico in Premier League. Dopo aver analizzato 1.197 campioni, è stata riscontrata una positività al Coronavirus appartenente a un membro del Tottenham. La conferma è arrivata direttamente dagli Spurs. Il club inglese, però, ha paventato anche l’ipotesi di non poter ripartire regolarmente insieme alle altre formazioni nella data prevista per il nuovo start. Questo il comunicato del Tottenham: “I giocatori sono attualmente asintomatici e ora si autoisoleranno per sette giorni, in linea con il protocollo della Premier League, prima di sottoporsi a ulteriori test. Continueremo a rispettare rigorosamente il protocollo Return to Training della Premier League, che garantisce che il nostro Training Center rimanga un ambiente di lavoro sicuro e privo di virus. Non è ancora chiaro se il risultato positivo del test sia arrivato da uno dei giocatori del club o da un membro dello staff. Se si tratta di un giocatore, tuttavia, rischiano di perdere il primo gioco quando Project Restart inizia tra soli 14 giorni”. Il nome dell’individuo positivo non è stato comunicato per mantenere la riservatezza medica.