Tottenham, oltre 7 anni dopo riecco Bale in gol: “Una sensazione fantastica”

7 anni e 166 giorni dopo l’ultima volta (più 200 secondi). Gareth Bale è tornato a festeggiare una rete con la maglia del Tottenham. E che rete! Un gol da tre punti che regala agli Spurs la vittoria contro il Brighton. Il gallese esulta e lo fa includendo i meriti della squadra dimostrandosi uomo-gruppo dal ritrovato spirito combattivo, probabilmente perso negli ultimi tempo al Real Madrid.

Bale: gol lampo e vittoria

Ci ha messo esattamente sette anni e 166 giorni Gareth Bale a ritrovare il gol dopo l’ultima volta con gli Spurs. Da maggio 2013 a novembre 2020. L’esterno d’attacco ha portato i tre punti al suo Tottenham con un gol di testa a soli 200 secondi dal suo ingresso in campo. Un gol lampo che vale una vittoria e un’emozione unica come confessato dal diretto interessato ai microfoni di Sky Sports: “È una sensazione fantastica. Volevo venire qui e lavorare bene per la squadra. Questa volta l’ho fatto e ho anche segnato. Il merito è ovviamente di Reguilon che ha fatto un bell’assist e io mi son trovato al posto giusto nel momento giusto”, ha detto il gallese. “Tutti parlano sempre di traguardi personali, ma io ho sempre detto che sono un giocatore di squadra e sarei felice di continuare a fare il mio lavoro in questo modo anche giocando una gara difensiva. La più importante è la squadra. Ho avuto un leggero problema al ginocchio di rcente ma adesso posso lavorare in allenamento e ho la mia possibilità di fare bene”.