Tottenham, Paratici ha convinto Conte a restare: sei i calciatori promessi

Il tecnico italiano ha chiuso la stagione con il quarto posto in Premier League

Dopo aver raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League, Antonio Conte ha deciso di rimanere sulla panchina del Tottenham per la prossima stagione. Secondo The Telegraph, oggi l'ex allenatore dell'Inter ha avuto un colloquio con il direttore sportivo del club inglese Fabio Paratici a Torino. Al termine del summit Conte ha deciso di continuare l'avventura a Londra. Paratici gli ha promesso che farà sei acquisti importanti in quest'estate. Alla fine della stagione 2021/22, il Tottenham è arrivato 4° nella classifica della Premier League. Conte gli ha scritto i rinforzi che desidera e Paratici farà di tutto per accontentarlo. Un rinforzo top è Ivan Perisic che lascerà l'Inter.