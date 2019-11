Tottenham, passo indietro Pochettino: “Siamo tornati quelli di cinque anni fa…”

Mauricio Pochettino non ha dubbi e ammette le difficoltà del suo Tottenham in questa stagione. Il tecnico degli Spurs, parlando in vista della gara di Premier League contro lo Sheffield United, ha confermato il momento negativo dei suoi facendo un grosso passo indietro nel passato paragonando l’attuale squadra a quella da lui presa cinque anni fa.

Nonostante il Tottenham sia la finalista della scorsa edizione della Champions League, questa annata è iniziata con diversi problemi che hanno portato gli Spurs ad essere, dopo undici giornate di campionato, a soli 13 punti in classifica frutto di 3 successi, 4 pareggi e 4 sconfitte.

ARRENDEVOLE – “Siamo tornati a cinque anni fa, sia in termini di posizione in classifica sia per situazione”, ha ammesso Pochettino. “Ci vuole tempo. Non possiamo far avanzare rapidamente il club: questo è il problema. È un processo naturale. Dobbiamo solo rimanere calmi e lavorare sodo perché non esiste altro modo per cambiare questa dinamica”. E poi ancora il paragone: “Certo, è un po’ diverso da cinque anni fa ma ci sono molte similitudini”.

FUTURO – “Se possiamo raggiungere le prime quattro posizioni? Adesso è difficile parlare ma voglio essere positivo perché i segnali delle ultime settimane sono stati positivi. Se saremo in grado di trovare il giusto equilibrio per iniziare a giocare nel modo in cui tutti si aspettano, noi compresi, allora è ancora possibile. Altrimenti…”, ha concluso Pochettino.