Tottenham pazzo di Kane e Bale: sui social diventano un’unica persona… Hareth Kale

Il Tottenham pazzo dei suoi bomber Harry Kane e Gareth Bale. Grazie a due doppiette dei centravanti, gli Spurs spazzano via il Crystal Palace e ottengono una vittoria importante in ottica classifica. Un vero e proprio show dei due calciatori stimolato anche dalle parole del tecnico Mourinho. Una partita che è stata assolutamente apprezzata nell’ambiente londinese tanto che sui social, il club ha deciso di inventarsi una… fusione tra i due protagonisti creando un solo giocatore.

Tottenham, ecco Hareth Kale

Come detto, una doppietta a testa per il centravanti inglese Harry Kane e l’esterno gallese Gareth Bale ha permesso al Tottenham di vincere agevolmente la sfida col Crystal Palace. Una simbiosi in campo che lo stesso Tottenham ha voluto sottolineare con… un’unione davvero speciale. Su Instagram i due calciatori si sono trasformati in un’unica persona: Hareth Kale. Giocando con i nomi dei protagonisti, il club inglese ha creato un’immagine con il volto combinato dei suoi attaccanti generando tantissime reazioni da parte dei fan. Una foto che non ha avuto bisogno di alcuna didascalia speciale risultando simpatica e – diciamo la verità – anche un pizzico inquietante…