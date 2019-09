Tottenham, per il dopo Pochettino c’è Klinsmann

Mauricio Pochettino potrebbe lasciare il Tottenham. Questa la notizia che continua a rincorrersi in Inghilterra, con il tecnico che starebbe meditando un clamoroso addio dopo cinque anni. L’argentino sarebbe affascinato da un’avventura al Real Madrid, dove la posizione di Zinedine Zidane, visto il difficile avvio di stagione, non sarebbe così salda. E nel frattempo, è già scattato il toto-allenatore per individuare colui che eventualmente ne raccoglierà l’eredità alla guida degli Spurs.

NOME NUOVO – L’ultimo nome, come riporta il Daily Mail, sarebbe quello di Jurgen Klinsmann, attualmente libero dopo l’addio dato alla panchina degli Stati Uniti nel 2016. Per il tedesco si tratterebbe di un ritorno al Tottenham, con il quale ha giocato nella stagione 1994-1995 segnando ventuno reti.