Tottenham, Pochettino contro la chiusura anticipata del mercato: “Grave errore, dobbiamo fare come nel resto d’Europa”

Mentre in Italia il mercato si appresta a vivere le ultime, infuocate settimane, in Inghilterra la finestra destinata ai movimenti in entrata si è ormai conclusa da giorni, con la chiusura ufficiale avvenuta lo scorso 8 agosto. Contro questa scelta, come riporta AS, si è scagliato il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino.

ERRORE – “Credo che in molti si siano resi conto che si è trattato di un errore enorme, spero che il prossimo anno vengano posti dei rimedi. Dobbiamo fare un passo indietro ed operare come nel resto d’Europa, altrimenti diventa un problema, soprattutto quando devi giocare le coppe europee. La Champions, a una squadra come la nostra, può creare dei problemi e non posso certo essere felice se nelle tre settimane seguenti la chiusura del mercato altri club vengano a turbare i miei giocatori…”.