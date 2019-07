Tottenham, Pochettino: “Eriksen? Chiedete al club…”

Prestigiosa vittoria per il Tottenham, che nella Audi Cup ha avuto la meglio per 1-0 sul Real Madrid grazie ad una rete di Harry Kane. Al termine della gara, come raccolto da AS, il tecnico degli Spurs Mauricio Pochettino ha così parlato.

VITTORIA – “E’ solamente un risultato, noi stiamo cercando di migliorare in generale per iniziare al meglio la stagione. Siamo felici perché le premesse sono buone. Abbiamo giocato gare difficili in questo precampionato ed è stato molto particolare. Noi stiamo lavorando bene, ma dobbiamo ancora migliorare. Il Real è una delle migliori formazioni al mondo ed oggi Navas ha salvato la sua squadra dal subire più gol. E’ uno dei migliori portieri al mondo”.

ERIKSEN – “Io lo alleno e cerco di ottenere il massimo da lui, il resto dipende dal club”.

MERCATO – “Il mio lavoro è allenare e non è una cosa di cui mi occupo io. Non sono la persona adatta per rispondere a queste domande”.