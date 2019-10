Tottenham, Pochettino: “La squadra è con me, nessun dramma”

Un durissimo ko, quello subito dal Tottenham martedì scorso contro il Bayern Monaco nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Gli Spurs sono stati travolti per 7-2 dopo essersi portati inizialmente in vantaggio e della sfida, in conferenza stampa, è tornata a parlare il tecnico Mauricio Pochettino.

NESSUN DRAMMA – “Ormai sono qui da cinque anni e mezzo e in ogni conferenza mi avete chiesto del mio futuro. Io sento di avere il pieno sostegno della squadra e non ho alcun dubbio che i giocatori diano il massimo: giocano innanzitutto per loro e per le loro famiglie, poi per il club e lo staff. Contro il Bayern abbiamo fatto un’ottima mezz’ora iniziale, forse la migliore di tutta la stagione. Non dobbiamo fare drammi, dobbiamo pensare solamente a lavorare”