Tottenham, Pochettino: “Pronti a iniziare un nuovo ciclo”

Una stagione per ripetersi. Dopo la brillante annata passata, durante la quale ha raggiunto la finale di Champions League, il Tottenham è chiamato a confermarsi ad altissimi livelli. Su quello che aspetta gli Spurs, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sports, ha parlato il tecnico Mauricio Pochettino.

OBIETTIVO – “Sarà dura ripetersi, ma vogliamo dare il meglio in ogni stagione ed in ogni competizione: questo è il nostro obiettivo. Possiamo migliorare sia con i giocatori che sono già qui, sia con i giovani che stanno arrivando. Per noi quella di migliorarci costantamente è una sfida. Quest’anno abbiamo cambiato molto in squadra: è l’inizio di un nuovo ciclo”.